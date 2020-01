Run Winschoten heeft nieuw logo

WINSCHOTEN – Met gepaste trots presenteert het bestuur van Stichting Ultraloop Winschoten het nieuwe logo van de RUN Winschoten.

Dit jaar vindt de 45e editie van de RUN plaats op 11 en 12 september, met als hoogtepunt het WK 100 km. Voor het bestuur de aanleiding om een vernieuwd logo te presenteren dat helemaal past bij de opzet van het huidige evenement. Met de lancering van het nieuwe logo is ook de inschrijving voor de deelnemers geopend. Het vernieuwde logo is ontworpen door de marketingpartner van de RUN: Ficant Marketing uit Winschoten.

Professionalisering

In de loop van de jaren heeft de RUN als evenement een professionaliseringsslag gemaakt. Naast het jaarlijkse NK 100 km vormt de RUN dit jaar ook het toneel voor het WK 100 km. Het vernieuwde logo laat deze groei zien en past bij de huidige vorm van het evenement. Enkele vertrouwde elementen blijven; zo is de kleurstelling nog steeds grijs en geel, maar dan wel in een heldere variant. Het rennend figuur uit het oude logo en het lettertype zijn gemoderniseerd. Hierdoor ontstaat een stevig, modern en sportief beeld dat past bij de RUN anno nu.

Historie

De RUN is een fenomeen in Winschoten en ver daarbuiten. Het evenement is in 1976 begonnen als 100 km wegwedstrijd en is daarmee de oudste ultraloop van Nederland. In de loop van de jaren is de RUN uitgebreid met meerdere wedstrijdonderdelen. Bekend is de estafetteloop, waarbij de leden van een team 10 x 10 km lopen. Verder is er een solowedstrijd (100 en 50 km), de LutjeRUN voor 4 – 15 jaar, de FunRUN (twee ronden over het parcours van de LutjeRUN) en de WandelRUN (10- 20- 30 km). Kortom: de RUN is een sportevenement van en voor iedereen.

Regio

Het bestuur van Stichting Ultraloop Winschoten wil met de RUN laten zien wat de regio te bieden heeft. Bovendien zorgt de RUN voor verbinding tussen de deelnemers en het publiek. De RUN is daarnaast het bewijs dat sporten en bewegen leuk is; op elk niveau, op elke leeftijd. Door deze verschillende kernwaarden is de RUN uitgegroeid tot een veelzijdig en toekomstbestendig evenement.

