41 nieuwe scholingstrajecten in de bouw en techniek

GRONINGEN, DRENTHE – Samenwerkingsverband Werk in Zicht heeft 41 nieuwe scholingstrajecten toegevoegd in de sector bouw en techniek. Ook zijn er 6 nieuwe opleiders. In totaal zijn er nu 64 trajecten beschikbaar en 13 opleiders gecontracteerd in de gehele arbeidsmarktregio. De trajecten leiden allemaal direct op naar werk óf schakelen voor op een Mbo-opleiding. Coaches en consulenten uit de hele regio kunnen nu kandidaten aanmelden voor deze trajecten.

Voorwaarden trajecten

Alle opleiders en scholingstrajecten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit borgt de kwaliteit van scholing en zorgt dat opleiden leidt naar werk. Er is bijvoorbeeld informatie opgenomen over de inhoudelijke eisen, werkkleding, certificaten en baangarantie.

De keuzecarrousel

Ook is het nu mogelijk om op 10 verschillende plekken in de regio een keuzecarrousel te volgen. Een kandidaat volgt een keuzecarrousel als hij of zij wil ontdekken welk beroep een goede match is. Gedurende 1 tot 3 weken wordt kennis gemaakt met diverse beroepen zodat iemand een voorkeur kan ontdekken. De variatie is enorm wat betreft aanbod, sectoren, doelgroep en tijdsduur. Na het volgen van een keuzecarrousel stromen kandidaten sneller door naar een scholingstraject.