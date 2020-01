Aantal WW-uitkeringen daalt in Groningen

GRONINGEN – Het aantal WW-uitkeringen nam in Groningen in december af. Ook in het afgelopen jaar daalde het aantal mensen met een WW-uitkering in Groningen.

Minder WW-uitkeringen in december

Eind december telde Groningen 7.707 WW-uitkeringen. Dat is 2,5% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in december af met 110 uitkeringen (-1,4%) ten opzichte van vorige maand. Op langere termijn laat de WW in Groningen ook een afname zien. Het aantal WW-uitkeringen is in Groningen 14,0% lager dan een jaar geleden.* In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Afname WW-uitkeringen in Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind december uit op 223.453. Dat is 2,4% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 227.693. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 4.240 (-1,9%). Een jaar eerder telde Nederland nog 262.749 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 39.296 uitkeringen (-15,0%). Op jaarbasis daalde de WW in alle provincies.

Regionale verschillen

In december laten de drie noordelijke provincies een wisselend beeld zien als het gaat om de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. In Groningen nam het aantal WW-uitkeringen af, terwijl er in Friesland en in Drenthe een lichte stijging was. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het noorden een afname te zien.