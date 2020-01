Elfde Grote Hobby- & Verzamelbeurs in d’ Ekkelkaamp Onstwedde

ONSTWEDDE – Tientallen hobbyisten en verzamelaars uit Onstwedde en wijde omtrek presenteren zich op zaterdag 1 februari tijdens de elfde grote Hobby- en Verzamelbeurs in gebouw d’ Ekkelkaamp in Onstwedde. De beurs is zeer laagdrempelig voor bezoekers, want de toegang is gratis, evenals het parkeren.

De beurs wordt al vele jaren georganiseerd door de enthousiaste verzamelaars Hessel Troost, Robert Timmer, Harm Lutjeboer en Henk van der Heide. De belangstelling is zonder uitzondering groot, er komen jaarlijks zo’n duizend bezoekers op af. “Iedereen is enthousiast, zowel het publiek als de standhouders’’, vertelt Timmer. “Ook dit jaar waren alle stands vroegtijdig volgeboekt, er is zelfs een lange reservelijst van standhouders.

Lutjeboer is zeer te spreken over alle steun die de organisatie krijgt vanuit Onstwedde en omgeving: “Het is fantastisch. De beheerders van d’ Ekkelkaamp, de lokale ondernemers, wij doen hier nooit op iemand tevergeefs een beroep. Dat draagt bij aan een mooie, gratis toegankelijke beurs. En daarvoor zijn wij iedereen bijzonder dankbaar.’’

Keur

Standhouders zijn mensen met de meest uiteenlopende hobby’s en verzamelingen. Sommigen staan er al vele jaren, anderen zijn nieuw. Zo heeft Grietje Bleker uit Onstwedde een zeer duurzame hobby: zij recyclet fietsbanden, maakt daarvan allerlei nieuwe creaties. Imker Henk Smit uit Stadskanaal is van de partij met zijn zelfgemaakte bijenhoning en Menno Hidding uit Onstwedde laat zijn collectie miniatuur auto’s en heftrucks zien. Geesje van de Bosch uit Winschoten heeft een stand met zeepjes en tuindecoraties en Nienke Wessels-van Kasteel uit Onstwedde toont haar collectie lego.



Dit alles en nog veel meer is te zien tijdens de Hobby- en Verzamelbeurs op zaterdag 1 februari van 10.00 tot 16.00 uur in gebouw d’ Ekkelkaamp aan de Kerklaan 7 in Onstwedde. De toegang is gratis.

Ingezonden