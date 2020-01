Gezocht: leiding voor sportieve damesgroep VSV

VLAGTWEDDE – Gymnastiekvereniging VSV zoekt een sportieve- en enthousiaste leider (m/v) voor de damesgroep.

Iedere maandagavond komt een sportieve damesgroep van gymnastiekvereniging VSV van 19.30 uur tot en met 20.30 uur samen in de sporthal aan de Wischmei te Vlagtwedde. In een gezellige en sportieve sfeer wordt er gewerkt aan de spieren en de conditie en dat alles op motiverende muziek. We doen iedere week wat anders, maar in ieder geval alle spieren zijn in training. En hier willen we graag mee door gaan, nu onze leidster heeft besloten te stoppen met lesgeven.

Dus zijn we op zoek naar een sportieve- en enthousiaste leider (m/v) voor onze groep, die er voor zorgt dat wij gezellig en sportief bezig blijven. We willen graag bewegen op muziek, grond- en spieroefeningen, cardio-oefeningen en oefeningen met gewichtjes doen. Ook hebben we de beschikbaarheid over steps, grote fitnesballen en een mooie sportzaal met materialen.

Ben jij die enthousiaste, sportieve leider (m/v) die deze gevarieerde lessen kan geven, of heb je vragen over deze vacature?

Neem dan contact op met onze voorzitter:

Arjan Raatjes (06- 22546443 Na 16.00 uur)

P.S. Wie zin heeft om gezellig met ons mee te sporten is van harte welkom! De eerste 4 lessen zijn gratis!

Ingezonden