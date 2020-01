Heilige Gerardusschool in Ter Apel adoptieschool voor mezenkast project gemeente Westerwolde

TER APEL – Het project is nog maar een dag uit, maar de Heilige Gerardusschool in Ter Apel mag zich al een adoptieschool noemen voor mogelijk 6 mezenfamilie in het voorjaar.



Vanuit het team kwam al snel de behoefte om dit project aan te grijpen en te omarmen in het onderwijsthema groeien en bloeien in het voorjaar. Directeur Richard Zwanenburg is zelf bioloog en heeft direct contact gezocht met de initiatiefnemers. In overleg zijn er 6 kasten geadopteerd, mede vanuit een wederzijds enthousiasme om dit project gezamenlijk uit te dragen en tot een succes te laten worden.



Afgelopen zomer hebben de eikenprocessierupsen tot veel overlast geleid in de buurt. Vanuit een ecologisch oogpunt is dit een geweldig initiatief en we zijn benieuwd in hoeverre dit kan bijdragen in het herstellen van de hoeveelheid eikenprocessierupsen in de vele eiken op de Hanetangerweg in Ter Apel. Bovendien vormt dit een prachtige aanleiding om ons onderwijsprogramma te verrijken en een mooie impuls te geven. Teamleden en kinderen zijn nu al enthousiast, aldus de directeur Richard Zwanenburg.

Ingezonden