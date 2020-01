Het Drèents Liedtiesfestival 2020 (DLF20) komp der aan!

EMMEN – Het grootschaolige streektaol songfestival wordt veur de negende maol organiseerd met as doel het schrieven, oetvoren en vastleggen van neie Drentstaolige kwaliteitsmeziek.

De organisatie -Stichting REUR- rop mezikaanten, tekstschrievers en componisten van Drentstaolige meziek op om liedties in te sturen. De inzunden liedties wordt deur een kemmissie bestaonde oet meziek- en tekstprofessionals beoordield. Oet de inzendingen wordt de tien beste liedjes keuzen veur de finale. Begun mei wordt de finalisten bekend maakt via RTV Drenthe.



De finale van het Drèents Liedtiesfestival vindt plaots op zaoterdag 20 juni 2020 in het ATLAS Theater in Emmen. Het Drèents Liedtiesfestival wordt LIVE oetzunden op RTV Drenthe en via het internet. Het landelke pebliek stemt via sms op zien favoriete liedtien. Een inholdelke vakjury beoordielt de liedties toegeliekertied. Beide oetslagen bepaolt gezamenlk de oetèeindelke winnaar van het Drèents Liedtiesfestival.



Stichting REUR en SUNS Europe festival

Stichting REUR vaardigt de winnaar van het Drèents Liedtiesfestival as vertegenwoordiger van het Nedersaksisch of hen het Europees Songfestival voor Minderheidstaolen op het SUNS Europe festival 2020. In 2019 was dat Leon Moorman met het nummer ‘Knooin’; schreven deur Laurens Hof, Jord Brinkhuis en Moorman zölf. Leon Moorman pakte in Udine de pebliekspries.



Metdoen

Inzendings veur het Drèents Liedtiesfestival 2020 kunt tot en met 1 mei 2020 ingestuurd worden hen Stichting REUR. Dat kan via het online-anmeldformelier op de webstee van Stichting REUR (https://www.stichtingreur.nl/nl/drentsdlf) Rieglementen, anvullende infermatie en het leste neis bint te vinden op www.drentsdlf.nl en www.stichtingreur.nl.

Ingezonden