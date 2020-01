Holocaustmonument Levenslicht in Cultuurcentrum vanBeresteyn

VEENDAM – Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Veendam, is van 22 januari tot en met 2 februari 2020 het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien in Cultuurcentrum vanBeresteyn. Het monument maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waar meer dan 150 Nederlandse gemeenten aan deelnemen. Op woensdag 22 januari 2020 om 18.00 uur wordt het monument Levenslicht onthuld door burgemeester Sipke Swierstra.

Levenslicht

Kunstenaar Daan Roosegaarde heeft voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontwor­pen met stenen. Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen (gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland) staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holo­caust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden en hun leven leefden. Ook uit de gemeente Veendam zijn zij tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd. Om de paar seconden lichten de stenen op en doven weer, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt. Door hierbij stil te staan blijft de herinnering aan de slachtoffers levend.

Locatie

Op woensdag 22 januari 2020 om 18.00 uur wordt Levenslicht onthuld in Cultuurcentrum vanBeresteyn. Deze locatie is gekozen omdat deze voor iedereen toegankelijk is. Het monument is ook van buitenaf zichtbaar.

