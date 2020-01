Kleurwedstrijd Bumba in De Klinker

WINSCHOTEN – Woensdag 19 februari is voor de allerkleinsten de voorstelling ‘Bumba op reis’ te zien in De Klinker. De Klinker geeft twee vrijkaarten voor deze voorstelling én een gele Bumba outfit weg voor de allermooiste gekleurde kleurplaat. Haal de kleurplaat op bij de theaterkassa van De Klinker en lever deze uiterlijk dinsdag 18 februari hier ook weer in. Aan het einde van de middag wordt de kleine winnaar of winnares bekend gemaakt.

‘Bumba op reis’ is een theateravontuur voor onze allerjongste bezoekertjes. Clowntje Bumba en zijn lieve vriendjes gaan in deze voorstelling met z’n allen op reis, waarbij ze Babilu kwijtraken. Op hun zoektocht belanden ze in het Wilde Westen, waar ze cowboy en indiaantje spelen, in Afrika en Azië, met een tussenstop in Sneeuwland. Vinden ze Babilu terug?

Er zijn twee voorstellingen, om 13.30 en om 16.00 uur. Voorafgaand aan de voorstelling kunnen kinderen hun favoriete figuur laten maken door een ballonnenclown of lekker kleuren. Na afloop van de voorstelling kunnen kinderen met Bumba op de foto.

Ingezonden