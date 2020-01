Leidse Blues – en Jazz Week 2020

Als gast in de studio van Radio Westerwolde, Cees Mentink muziekjournalist uit Leiden.



Hij vertelt over de geschiedenis van de Leidse Jazz week, die dit jaar tussen 20 en 26 januari wordt gehouden. Cees heeft heel veel bijzonderheden over musici, die vaak in Leiden optraden.



Een daarvan is bandleider Chris Barber, een vaste gast bij de Leidse Jazz Week.







U hoort heel veel nieuwtjes van Cees Mentink, een Leidenaar pur sang. Cees gaat vanavond en de komende 2 weken uitvoerig in op zijn werk als muziek journalist en als label manager bij platenmaatschappij Bovema, waar hij samen met Toppyjazz samensteller Herman van der Meij gewerkt heeft.



Alle verdere bijzonderheden over de Leidse Jazz Week :

Leidse Jazz Week

Muziekkeus :



01 – Swanee River – Chris Barber





02 – Triphoppin with Hans – Hans & Candy Dulfer



03 – How Deep Is The Ocean- Pierre Courbois & Jack Monterose





04 – How Insensitive – Rita Reys & Rogier van Otterloo





05 – I Can’t Make You Love Me – Candy Dulfer





06 – Line For Lyons – Roos Jonker





Download :Toppyjazz 465 met Cees Mentink

(Het interview werd eerder uitgezonden in januari 2009)