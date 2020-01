Verkeersborden van bamboe in de gemeente Delfzijl

DELFZIJL – In de gemeente Delfzijl zijn verkeersborden gemaakt van bamboe geplaatst.

Fotograaf Hilvert Huizing zag vandaag langs de weg in de gemeente Delfzijl verkeersborden gemaakt van bamboe staan. Aan het logo is te zien dat deze zijn gemaakt bij de HR Groep in Emmen.

HR Groep maakt zich al jaren sterk voor duurzaamheid. Duurzaam ondernemen is op diverse manieren geïntegreerd in hun bedrijfsprocessen en productietechnieken, maar ook onze innovaties leiden tot duurzame alternatieven en oplossingen. Zo introduceren zij een duurzame alternatief voor het aluminium verkeersbord: een bamboe verkeersbord. Een kraswerend product dat niet breekt of vervormt door de hardheid, dichtheid en stabiliteit van bamboe en net als gerecycled aluminium een duurzame keuze is.

De bamboe verkeersborden zijn recyclebaar in een biomassaenergiecentrale met een emissiebeperking. Daar wordt de bamboe verbrand, waarbij energie vrijkomt. Van deze energie wordt elektriciteit gemaakt en de overgebleven warmte kan voor een warmtenet worden gebruikt.

In de gemeente Delfzijl zijn de borden met bamboe beugels bevestigd aan bamboe palen. Het toevoegen van een sensor op de drager stelt wegbeheerders in staat het beheerproces van het bordenbestand te verduurzamen. Deze sensor geeft allerlei relevante informatie over het bord en de omgeving door aan de beheerder. Deze kan direct actie ondernemen wanneer dat nodig blijkt, bijvoorbeeld bij scheefstand na een aanrijding. Ook zijn de borden met sensoren zichtbaar in een datasysteem en kan er eenvoudig een analyse worden gemaakt van het bordenbestand. Of de borden in de gemeente Delfzijl ook met deze sensoren zijn uitgerust is ons niet bekend.

Bron: HR Groep

Foto’s: Hilvert Huizing