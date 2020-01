Volendams Operakoor komt naar Winschoten

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 16 januari 08.00 uur. Door Jules

VRIJ ZONNIGE DAG

Er is vandaag vrij veel zon, maar er kan vanochtend nog wat laaghangende bewolking voorkomen. Er komt een matige wind uit zuid tot zuidoost te staan, en het wordt ongeveer 9 graden.

Vanavond en vannacht is er weer meer bewolking maar het blijft nog droog. Morgen is het eerst overwegend droog, in de middag en avond valt er af en toe regen. De wind draait van zuid naar west en neemt later toe naar windkracht 5 tot 6. Maximum morgen rond 9 graden.

Het weekend wordt weer wat beter. Vooral zaterdag is er nog wel kans op een bui, maar er zijn veel opklaringen en het wordt ongeveer 7 graden. Begin volgende week is het rustig en droog met 5 a 6 graden, en ’s nachts temperatuur rond het vriespunt.