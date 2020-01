Witte Voetjes actie in Pekela

PEKELA – Op dinsdag 21 januari 2020 van 17:15 uur tot 19:00 uur wordt er een Witte Voetjes actie georganiseerd in de gemeente Pekela.

Het doel van een Witte voetjes actie is om bewoners van wijken met een verhoogd inbraakrisico bewust te maken van het risico op insluiping als ramen en deuren niet goed zijn afgesloten. De Politie Ommelanden-Midden, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), woningcorporatie Acantus, Stichting De Badde, Huurdersorganisatie HIP, beheerders van WhatsApp groepen in Oude Pekela, het College van Burgemeester en Wethouders, raadsleden en diverse medewerkers van de gemeente Pekela doen aan de actie mee.

Witte voetjes actie

Tijdens een Witte voetjes actie gaan deelnemers in groepen de wijken in en laten papieren flyers in de vorm van een schoenafdruk achter bij woningen en in bergingen waar zij openstaande of niet afgesloten ramen of deuren aantreffen. Op de flyer staat de waarschuwing: ‘Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn’. Een variant hierop zijn lampjesacties waarbij de deelnemers een waarschuwing geven in de vorm van een kartonnen gloeilamp, omdat de woning te donker is. Daarmee geeft de bewoner aan niet thuis te zijn en zo het risico loopt om slachtoffer te worden van een woninginbraak.

Woninginbraken

Het afgelopen jaar zijn er in de gemeente Pekela een aantal woninginbraken gepleegd. Een woninginbraak heeft grote impact op degene die het overkomt en ook op het veiligheidsgevoel in de buurt. De gemeente en politie Ommelanden-Midden vinden het dan ook van groot belang om uiteindelijk meer inbraken te kunnen voorkomen.

