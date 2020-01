Actiecomité Musselkanaal: “Géén Ter Apel 2”

MUSSELKANAAL – In Musselkanaal is in verband met de mogelijke heropening van het AZC een actiecomité gevormd.

Op Facebook is op 9 december 2019 een groep gemaakt met de titel: “Heropenen AZC Musselkanaal?”. Inwoners van Musselkanaal, kregen vorig jaar totaal onverwacht een brief van de gemeente, met de aankondiging dat er op zeer korte termijn inloopavonden werden georganiseerd.



“We voelden ons overvallen, vertelt woordvoerster van het actiecomité: Maria Potze. Natuurlijk wisten we dat COA en gemeente ergens mee bezig waren. Maar we hadden geen idee dat het allemaal zo snel zou gaan; de eerste meldingen van ontvangen brieven kwamen op zondagavond 8 december. Een aantal inwoners heeft nooit een uitnodiging gekregen.

Niemand vroeg de mening van ons, inwoners van Musselkanaal.



Een poll maken was het begin. Petitie starten. Massaal tegelijkertijd naar de tweede inloopavond en daar duidelijk maken waarom we er allemaal tegelijk waren. U hebt het allemaal kunnen volgen.



Het is nog steeds niet duidelijk wat men precies van plan is. Dus zijn we s bezig met (achtergronden) uitzoeken, de lokale politieke partijen benaderen, handtekeningen onder de petitie verzamelen enz.

Inmiddels is er een actiecomité gevormd. Een vast groepje mensen dat wekelijks bij elkaar komt om te bespreken wat er gaande is, wat er nog gedaan kan worden, wat we nog willen doen, wie we daarvoor kunnen vragen. Want Musselkanaal is géén Ter Apel en dat willen we graag zo houden. We gaan door tot er een besluit is genomen!”



Het actiecomité bestaat uit zeven personen: Jack de Graaf, Grietje de Graaf-Moorlag, Shannon Lukkassen, Meinie Smit, Colin Huizing, Erik Louwdijk en Maria Potze.

Morgen zijn zij vanaf 11.00 uur op het Willem Diemerplein om handtekeningen te verzamelen.

Ingezonden