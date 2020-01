Energie-verandering, van het gas af, hoe gaan we daar mee om?

WEDDE, SELLINGEN, STADSKANAAL – Een aantal bestuursleden van de FNV is op dit moment bezig om te bekijken wat de bond voor de leden kan betekenen op het gebied van “energieverandering” (energietransitie). Er wordt een aantal bijeenkomsten gehouden om hierover met u in gesprek te gaan.

Binnenkort willen Linda de Haan, Hendrik Nieland en Tineke Onrust in gesprek met leden van de FNV over de ideeën die bij hen leven over de energietransitie: waar lopen ze tegen aan, waar willen ze informatie over, waar maken ze zich zorgen over. Wie betaalt de verandering van energie en wie profiteert ervan?

Iedereen heeft recht op een comfortabel, duurzamer huis en een lage energierekening. Het belang van de burgers moet boven dat van de bedrijven gaan, vindt de FNV. Voor meer informatie zie deze website: https://www.fnv.nl/acties/energietransitie

De bijeenkomsten zijn op:

Op 21 januari in het dorpshuis De Voortgang, Kerkstraat 10, 9698AR Wedde

Op 22 januari in het dorpshuis Steunstee, Korteweg 2 D, 9551BM Sellingen

Op 23 januari in het buurtcentrum aan der Nederlandlaan 7-9A in Stadskanaal.

De bestuursleden zijn er op deze dagen zowel ’s middags van 14.30 – 16.30 uur als ’s avonds van 19.00 – 21.00 uur.

Doel: samen veel van deze vragen nader uitwerken en bekijken waar ze de informatie kunnen halen. Ook willen ze weten hoe dit zich verder gaat ontwikkelen en willen ze als FNV samen bepalen hoe ze de zeggenschap op plaatselijk niveau kunnen invullen. (Hoe vergroot je de invloed van de burgers op de ontwikkelingen). Wat kan het betekenen voor werknemers in de betrokken industrieën en hoe kunnen we de invloed van de werknemers hierop vaststellen en vergroten.

Voor de bijeenkomsten in Wedde en Sellingen is ook iemand van de gemeente Westerwolde uitgenodigd om informatie te geven. Voor de bijeenkomsten in Stadskanaal is iemand van de gemeente Stadskanaal uitgenodigd.

De bijeenkomsten zijn voor leden van de FNV. Ieder lid mag één andere persoon meenemen en die hoeft geen lid te zijn.

U kunt zich voor een van deze bijeenkomsten aanmelden door een mail te sturen aan tineke.onrust-draaijer@vereniging.fnv.nl

Ingezonden