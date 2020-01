Exposite: Zie mij. De Bijbel in 609 foto’s geopend

TER APEL – Vanmiddag is in museum Klooster Ter Apel de expositie: Zie mij. De Bijbel in 609 foto’s geopend.

De opening werd verricht door Predikant van de Protestanse Kloostergemeente Ter Apel: ds. Matthy Bijleveld. Dit na een openingswoord door Drs. Margriet van Klinken, directeur Museum Klooster Ter Apel en een inleiding door directeur Carolien Croon van het Bijbels Museum te Amsterdam. Mevrouw Croon interviewde kunstenaar Caroline Waltman over de totstandkoming van de expositie: Zie mij. De Bijbel in 609 foto’s.



Caroline Waltman (1970) fotografeerde in zestien landen in en buiten Europa. De beelden zijn zeer divers, van landschappen en stillevens tot portretten en beelden van het dagelijks leven. De verbanden die Waltman legt tussen beeld en tekst zijn soms heel direct, veel vaker juist associatief. Samen vormen de foto’s een eigentijdse en vernieuwende blik op de Bijbel.

De gekozen Bijbelverzen zijn vertaald in vier talen: Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinya. Voor de expositie in Museum Klooster Ter Apel is ook een Duitse vertaling gemaakt, speciaal voor de Duitse bezoekers. Dankzij deze vertalingen, maar ook vanwege de culturele verscheidenheid van Waltmans werk, is de tentoonstelling Zie mij. De Bijbel in 609 foto’s toegankelijk voor een breed en cultureel divers publiek.

Vanmiddag was in museum Klooster Ter Apel ook een kleine modeshow en een mini expositie in de Kloostergang verzorgd door kinderen van het AZC Ter Apel. Deze kinderen deelden overheerlijke eigengemaakte hapjes uit tijdens de opening van de tijdens de expositie. Er werd tevens een schilderij onthuld van een dame uit Venezuela. Zij maakte een schilderij waarin ze de connectie tussen Venezuela en Nederland vertolkt.



De expositie is te bezoeken van 18 januari t/m 19 april 2020

Actuele informatie: www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-ziemij

Foto’s: André Dümmer