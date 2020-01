Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 17 januari 08.00 uur. Door Jules

VANMIDDAG WAT REGEN

Het is vanochtend op zich nog redelijk weer met een paar opklaringen, maar het zal bewolkt raken en vanmiddag valt er af en toe regen of motregen. De wind is vandaag matig uit zuid tot zuidwest, windkracht tot 4. De maximumtemperatuur is nog ongeveer 9 graden.

Vanavond is dat front weg maar er vallen vanavond en vannacht nog een paar buien. Ook morgen is er kans op een paar buien, maar er is ook af en toe zon. Matige westenwind morgen, middagtemperatuur morgen rond 7 graden.

Zondag waait een noordwestenwind: dat geeft veel opklaringen en een kleine bui, en 8 graden. Begin volgende week is het een paar dagen droog met zonnige perioden, en kans op mistbanken. Wel kans op nachtvorst volgende week, en overdag 5 a 6 graden.