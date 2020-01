Showponies 2 in De Klinker

WINSCHOTEN – Alex Klaasen heeft nooit te klagen gehad over hulde en jubel – de prijzen, onderscheidingen, sterrenrecensies en loftuitingen zijn tijdens zijn carrière bepaald niet van de lucht geweest. Maar zelden werd hij zó unaniem geprezen als voor Showponies,de hoogstpersoonlijke revue waarmee hij samen met een ensemble vol toptalenten anderhalf jaar lang door Nederland trok. En dus komt er nu een vervolg, Showponies 2, met dezelfde mensen, met Alex Klaasen in de hoofdrol, met net zoveel zang, dans en humor. De voorstelling is op donderdagavond 30 januari te zien in De Klinker.

Alex Klaasen wilde de revue, het genre, weer nieuw leven inblazen. Als kind keek hij naar André van Duin en vond dat fantastisch. Zijn droom is dan ook altijd geweest om een eigen revue te maken en dat is gelukt. Na het ongekende succes van De Alex Klaasen Revue – Showponies is er nu een vervolg. In Showponies 2 staat alles op zijn kop en barst er weer een revue los vol technische hoogstandjes, feilloze samenzang en dubieuze woordspelingen. Niets is wat het lijkt, je gaat genieten van o.a. een genderneutraal ballet, een talkshow voor en met varkens, Roodkapje in een “metoo” situatie, twee vazen die eigenlijk potten blijken te zijn, een transseksuele Jan Smit en klimaatneutrale Barbie.

De tragiek schuilt in de camp, de boodschap is gehuld in tule en glitter; het persoonlijke verhaal zit in de scherpe pasjes en wie Alex Klaasen nou eigenlijk precies is, mag u helemaal zelf bepalen. Iedereen is welkom in deze rollercoaster van humor, drama, (zelf)spot, sentiment en slapstick, speciaal voor iedereen die wil lachen om zichzelf.

