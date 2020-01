Voorstel op Toukomst: maak van Sint Lucasziekenhuis een uniek revalidatiecentrum

WINSCHOTEN, GRONINGEN – Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen. Samen met Groningers gaan ze de krachten bundelen om grote plannen te maken voor de toekomst van onze provincie. Hiervoor zijn ze op zoek naar grote, vernieuwende en creatieve ideeën die Groningen vooruit helpen. Een van de ingezonden ideeën is van het voormalig Sint Lucasziekenhuis een uniek revalidatiecentrum voor patiënten met niet-aangeboren neurologisch letsel te maken.

Mensen die door letsel of een ziekte (deels) verlamd zijn, hebben baat bij Activity Based Restorative Therapy (ABRT). Het gaat om patiënten met bijvoorbeeld ruggenmergletsel, Cerebrale Parese, traumatische hersenletsel, Transverse, Myelitis, AFM (acute slappe myelitis), Beroerte, ALS of MS. De therapieën helpen deze patiënten actief te laten revalideren. Activity Based Restorative Therapies worden op dit moment uitgevoerd in het International Spinal Cord Injury Centre, genaamd het Kennedy Krieger Institute in de Verenigde Staten.

Dit is een succesvol revalidatiecentrum; vele patiënten merken verbetering en zelfs herstel. Ze krijgen een zekere mate van gevoel, beweging en onafhankelijkheid terug. Hierbij is het hoofddoel om de beperking te reduceren tot een zelfstandiger leven, zonder teveel dure hulpmiddelen.

In Nederland missen we een revalidatiecentrum met deze expertise, waardoor veel patiënten deze behandeling niet kunnen krijgen en daardoor noodgedwongen naar Amerika moeten reizen. Dit wordt niet vergoedt omdat Amerika geen verdragsland is. Voor Nederland zou het een uitkomst zijn, als deze Amerikaanse expertise van het Kennedy Krieger Institute naar Winschoten komt. Deze samenwerking zal de provincie Groningen een enorme boost geven op het gebied van bijvoorbeeld innovatie in de zorg, werkgelegenheid, werken-leren en het aantrekken van nog meer innoverende bedrijven.

Wat gaat er gebeuren?

Het complete healthcare team (inclusief fysiotherapeuten en ergotherapeuten) wordt opgeleid door de mensen van het Kennedy Krieger Institute en er zal een nieuwe en betere manier van werken komen met nieuwe disciplines om de patiënt de optimale 24/7 zorg te verlenen en de tijd te nemen die nodig is. Er komt een beademingsverpleegkundige die de zorg op zich neemt op het gebied van ademhalingsproblematiek. Ook gaat het team werken met een betere manier van ontwennen van de beademingsmachine, waarmee de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt verbetert. Voor kinderen komt er een recreatieteam.

Ook wordt er een kennis- en innovatiecentrum opgericht, waar ervaring en kunde wordt gedeeld rondom de behandelingen en waar gewerkt wordt aan verbeteringen van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen. Bedrijven gericht op revalidatie zouden zich op deze manier kunnen vestigingen onder één dak. Dankzij de kennis en expertise kunnen de patiënten een juiste behandeling krijgen in Nederland. Deze behandeling en snellere manier van werken kan het verschil maken: om weer beter mee te kunnen doen met de maatschappij, uit het isolement te komen en zelfstandiger te worden.

Waarom is Winschoten een perfecte plek voor een nieuw revalidatiecentrum, dat met innovatieve revalidatieprogramma’s werkt?

Het gebouw staat er al; het voormalige ziekenhuisgebouw wat al de juiste inrichting heeft

Heel Oost Groningen krijgt een economische boost

Vanaf Groningen goede treinverbindingen.

Vliegveld Eelde kun je een boost geven, waardoor patiënten hier kunnen landen en zo binnen dertig minuten in Winschoten kunnen zijn.

Als de spoorbrug bij Weener klaar is, kunnen patiënten vanuit Bremen met de trein komen.

Patiënten uit Engeland kunnen per boot naar Delfzijl varen en zijn vervolgens vlakbij Winschoten.

Maar ook kan er gedacht worden aan een innovatieve duurzaamheidsproject voor energiebedrijven en de provincie Groningen:

Het pand verwarmen door middel van warmtepompen.

Het pand voorzien van zonnepanelen.

Het pand innovatief isoleren.

Hierbij wordt het pand volledig zelfvoorzienend en kan een voorbeeld worden voor de toekomst.

Meer informatie over het persoonlijke verhaal achter dit idee is te vinden op: www.adventure-geuko.com

Bron: https://www.toukomst.nl/