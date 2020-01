Workshop over e-health op 28 januari in Veendam

VEENDAM – Dankzij e-health of online zelfzorg kun je heel veel functies van je lichaam zelf meten en in de gaten houden. Dat scheelt bijvoorbeeld controles in het ziekenhuis of bij de dokter. Nog belangrijker is dat je dankzij e-health zelf meer grip hebt op je gezondheid of ziekte. Daarover gaat de workshop ‘E-health, wat kun je ermee?’ op dinsdag 28 januari van 10.30 tot 12.00 uur in de Veenkade in Veendam, een gratis te bezoeken evenement van Meander Ledenvereniging en Zorgcentrale Noord (ZCN). Iedereen is van harte welkom.

Persoonsalarmering waarmee je met één druk op de knop alarm kunt slaan, je gezondheid op afstand laten monitoren door zelf je hartslag, bloeddruk en bloedsuiker te meten, een medicijndispenser die automatisch de juiste medicijnen klaarzet, een sensor die ’s nachts zorgt dat je verlichting aangaat zodat je veilig naar het toilet kunt lopen … Het zijn een paar voorbeelden van e-health. Bijna de helft van alle Nederlanders gebruikt al een of meer gezondheidsapps. Bijvoorbeeld om hun gezondheid of leefstijl in kaart te brengen of ter ondersteuning bij een ziekte. Zoals een stappenteller, een voedingsapp en medische apps.

Workshop

Innovatiemanager Teun Jonker van ZCN biedt tijdens de workshop op 28 januari een inkijkje in de zorg van de toekomst. Hoe gaat e-health daarbij helpen? En wat kan het voor ouderen, hun kinderen en mantelzorgers betekenen? In de komende jaren zullen de mogelijkheden op het gebied van e-health alleen maar toenemen. Meander Ledenvereniging wijst de weg naar oplossingen. Ook biedt de ledenvereniging e-healthproducten aan. Daarover vertelt ledenadviseur Marlon de Haan. Zij geeft tijdens de workshop uitleg over de toepassingen van domotica voor een veilige woning. Om bijvoorbeeld brand of een inbraak te voorkomen en het risico op vallen te verkleinen. De workshop vindt plaats tijdens de landelijke e-healthweek.

Gratis toegang

Het evenement is op dinsdag 28 januari van 10.30 tot 12.00 uur in de Veenkade (ruimte De Kajuit), Kaap de Goede Hoop 1 in Veendam (inloop vanaf 10.00 uur). Aanmelden kan via ledenvereniging.nl/e-healthweek. Bellen kan ook: 088 – 383 20 00. De avond is gratis voor leden en niet-leden van Meander Ledenvereniging.

Over de e-healthweek

De workshop is een van de activiteiten die de ledenvereniging en ZCN organiseren tijdens de landelijke e-healthweek, een initiatief van ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, het ministerie van VWS, Zorg van Nu en de Patiëntenfederatie. Zij willen door heel Nederland zoveel mogelijk mensen met e-health in contact brengen en hen de mogelijkheden laten ervaren. ZCN en de ledenvereniging werken samen onder één dak in Beilen. Als een van de grootste zorgcentrales van Nederland biedt ZCN zorg op afstand. De ledenvereniging helpt leden om veilig, gezond, fit en plezierig te leven in elke levensfase Al 320.000 huishoudens doen mee. Voor hen is er aantrekkelijk ledenvoordeel.

Meer informatie: zcn.nl of ledenvereniging.nl.

Ingezonden