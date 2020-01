Barrels vertrekken naar Breda

WINSCHOTEN – Op 19 januari gaat de Barrel Challenge wintereditie van start. Dit wordt wederom georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten. De eerste barrels vertrokken vanmiddag vanuit Winschoten naar Breda.

The Barrel Challenge Wintereditie is de allergekste, grensverleggende, meest fantastische winter Barrel tour door Europa. Zeven dagen lang raggen door Europa en daarbuiten in een oude barrel. Over steile hellingen en bergpaden, door barre kou en sneeuwlandschappen. Genieten van mooie uitzichten en in de avond gezellig opwarmen bij een knapperend haardvuur, even bijkomen en uitrusten voor de volgende dag.

De eindbestemming? Ergens met veel sneeuw, koud winterweer, super mooie bergen en prachtige panorama’s.

De Challenge start morgen vanuit het NAC stadion in Breda en eindigt in dat ene landje en in dat ene onbekende plaatsje waar de deelnemers waarschijnlijk nog nooit zijn geweest. Om deze eindbestemming te bereiken trotseren ze de kou. Ze nemen de meest spannende, ruige en uitdagende routes door schitterende landschappen.

Tijdens de Barrel Challenge krijgen de deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren punten op. Zo maaken de deelnemers kans om de enige echte ‘The BarrelChamp’ te worden!

De Barrel

De Barrel, daar draait het natuurlijk allemaal om. Het voertuig mag niet jonger zijn dan 2000, de prijs maakt niet uit, als het maar een barrel is. Natuurlijk mag men de auto pimpen tot de meest gekke constructie die er ooit is gezien. Hoe excentrieker en gekker de constructie des te spectaculairder.

Aan deze editie doen zo’n 300 auto’s mee. De deelnemers komen uit heel Nederland. De eerste barrels vertrokken vanmiddag vanaf de parkeerplaats bij de oude brandweerkazerne aan de Grintweg in Winschoten. De inzittenden werden uitgezwaaid door familieleden. Ze overnachten in een hotel in Breda, om zich morgen bij de rest van de deelnemers aan te sluiten. Ook organisatoren Meini en Rob Zweep gingen die kant op.

Onze fotograaf Hilvert Huizing en redacteur van Bad Nieuweschans Nieuws: Frans Stegeman behoren tot de deelnemers. Zij houden ons dagelijks op de hoogte van de avonturen die ze onderweg beleven.

Zomereditie en de UIltieme Special Edition

Zweep Events heeft voor dit jaar nog twee Barrel Challenges op stapel staan. Op 20 juni vertrekken de barrels voor de Zomereditie door: Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, Estland, Rusland, Letland, Litouen en Polen. Voor de maand oktober staat de UIltieme Special Edition: The Marokko Barrel Challenge op het programma; een knettergekke 14 daagse Road Trip!

Voor meer informatie kijk op de website van The Barrel Challenge

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

