DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Bunde

Donderdagmorgen om kwart voor zeven raakten bij een aanrijding op de A280 bij Bunde twee personenauto’s ernstig beschadigd. Het ongeval gebeurde toen een bestuurder van een zilvergrijze personenauto van rijbaan wisselde om een 38 jarige bestuurder van een VW Golf uit Weener de gelegenheid te geven vanaf de oprit Bunde West de A280 in de richting Nederland in te voegen. De bestuurder van de zilvergrijze auto zag daarbij een achterop komende Skoda, bestuurd door een 59 jarige man uit Oldenburg, over het hoofd. De beide auto’s botsten aan de zijkant tegen elkaar. De Skoda kwam daarbij in de linker berm terecht en botste daar tegen de middengeleider. De auto werd daarna weer op de weg gelanceerd, waar deze tegen de VW Golf van de man uit Weener botste. De Golf kwam vervolgens op de rechter rijbaan tot stilstand.

Volgens de betrokkenen slingerde ook de zilvergrijze personenauto over de weg, maar zette de bestuurder zijn reis voort zonder zich om de andere weggebruikers te bekommeren.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Zowel de Skoda als de VW Golf raakte ernstig beschadigd. De Skoda moest worden afgesleept.

De politie is op zoek naar de bestuurder van de zilvergrijze auto en eventuele getuigen. Zij kunnen contact opnemen met Autobahnpolizei Leer (0049) (0)491-929250.

Rhede

Donderdagavond/nacht is tussen kwart voor twaalf en half zes vrijdagochtend ingebroken bij een bedrijf aan de Alten Ems in Rhede. Daar werden twee e-bikes gestolen. Twee ander e-bikes werden ergens neergezet om mogelijk later opgehaald te worden. Ook werden in de omgeving drie helmen neergelegd. Getuigen worden verzocht zich met de politie Papenburg in verbinding te stellen.

Bunde

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn van een in aanbouw zijnde woning in een nieuwbouwwijk in Bunde koperen dakgoten en regenpijpen gestolen. De politie is bezig met een onderzoek.