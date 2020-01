Lammert en Hennie Boerma 60 jaar getrouwd

MUSSELKANAAL – Lammert en Hennie Boerma – de Groot waren afgelopen donderdag 60 jaar getrouwd. Het echtpaar werd gefeliciteerd door wethouder Brongers van de gemeente Stadskanaal.



Zaterdagmiddag was het feest in Café de Iembarg in Jipsingboertange, daar was het echtpaar Boerma – de Groot uit Musselkanaal neergestreken om samen met kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie en vrienden dit feest te vieren.



Lammert Boerma is op 14 juni 1932 geboren in de Pallert en Hennie de Groot werd een paar jaren later op 28 januari 1939 geboren in Bourtange.

Het is een beetje een wonder dat Hennie toch is getrouwd met Lammert, ze vertelde dat ze een keer met de vrouw van de dominee waar ze “diende” voor het raam stond te kijken en Lammert er langs kwam dat mevrouw zei dat het wel een knappe kerel vond,” ’n dikke aigenwieze is dat” zei Hennie.

Het echtpaar woonde de eerste negen jaar van hun huwelijk in de Pallert en verhuisde toen naar de Vlagtwedderstraat in Bourtange waar ze tot voor kort bleven wonen. Ze moesten noodgedwongen verhuizen omdat ze niet meer zo mobiel zijn, hun gezondheid is redelijk maar traplopen gaat niet meer. Ze vinden dat ze nu het mooiste plekje van Musselkanaal hebben aan het Havenplein.



Het echtpaar heeft twee dochters en twee zoons, zijn trotse opa en oma van acht kleinkinderen en nog eens opi en omi van zeven achterkleinkinderen.

Foto’s: Geert Smit