Achtste editie open Knoalster kampioenschap Mens-erger-je-niet op zaterdag 25 januari

STADSKANAAL – Op zaterdag 25 januari is het weer zover. De achtste editie van het open Knoalster kampioenschap Mens-erger-je-niet.



De strijd zal worden gestreden in Buurtcentrum Maarsstee. Wie gaat Tiny Panneman van de troon stoten en wint een mooie prijs als finalist aan het mooi groot verlicht finalebord.

Het toernooi begint om 13:00 uur en de deelname is gratis.

Er is plaats voor maximaal 64 deelnemers en inschrijven kan via Facebook of via info@maarsstee.nl.

Namens de gemeente Stadskanaal doen de wethouders Brongers en Hamster mee.

Bron: Stichting Buurtcentrum Maarsstee