Arnold Winkel geridderd door Carnavalsvereniging De kloosterwiekers

TER APEL – Het carnaval op ’t Klooster en de Wieke komt alweer met rasse schreden dichterbij. Op zaterdag 22 februari staat de grote optocht en het carnavalsbal in Ter Apel op het programma. In de aanloop hiernaartoe werd gisteravond in Hotel Boschhuis in Ter Apel de “Ridderavond” gehouden.



De carnavalsvereniging zet ieder jaar iemand in het zonnetje die veel goede dingen voor de inwoners van ’t Klooster en de Wieke (Ter Apel) doet of heeft gedaan. Dit gebeurde ook gisteravond weer op een gezellige, sfeervolle en genoeglijke avond in Het Boschhuis. Hierbij passeerde het hele levensverhaal van de nieuwe Ridder de revue en werd hij geroemd voor al de activiteiten gedurende zijn leven. Deze eer viel dit jaar te beurt aan Arnold Winkel.

Arnold Winkel werd geboren op 29-09-1953 te Hilversum. Hij is de oudste zoon van Ben Winkel en moeder Agnes Schwegmann. Het gezin verhuisde in 1962 naar de Schotslaan in Ter Apel, Arnold is dan 9 jaar. Arnold houdt van wandelen. Naast de Vierdaagse in Nijmegen heeft hij van Ter Wisch naar Matrei in Oostenrijk gewandeld.

Na zijn studie aan de HTS in Groningen nam hij het bedrijf: Witronic van zijn vader over. Het bedrijf produceerde transformatoren. Ook had Arnold al op jonge leeftijd liefde voor de muziek. Hij speelde in het bandje ‘Trio Brandy’ en al sinds jaren in de Borrelband.

Arnold doet veel vrijwilligerswerk zoals: bestuurslid DNL AOA, penningmeester Krediet Unie, voorzitter stichting Iets, voorzitter Round Table, voorzitter Industriekring, Commissie 250 jaar Stadskanaal/400 jaar Semslinie, medevoorzitter Manneke Pis Comité, lid Raad van Commissarissen Rabobank, voorzitter Raad van Toezicht Rabobank, penningmeester Muziekschool, raadslid VVD gemeente Vlagtwedde, Prins CV De Kloosterwiekers, Vorst CV De Kloosterwiekers en Oppperstalmeester.



Arnold werd voor al deze verdiensten gisteravond geridderd door Zijne Hoogheid Prins Wim de Eerste als Zijne Excellentie De Lederhose en trad daarmee toe tot het illustere gezelschap van de Riddergarde der Kloosterwiekers.

Foto’s: André Dümmer