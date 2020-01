Bibliotheken in het teken van De Nationale Voorleesdagen 2020

OOST GRONINGEN – Van 22 januari tot en met 1 februari staan de bibliotheken in Oost-Groningen in het teken van de Nationale Voorleesdagen. Centraal staat het Prentenboek van het Jaar, Moppereend geschreven door Joyce Dunbar.

In Moppereend speelt eend de hoofdrol. Ze gaat van mopperig, naar extreem chagrijnig. De andere dieren, die haar juist proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil meedoen, worden uiteindelijk allemaal aangestoken door het gechagrijn van eend. Ondertussen wordt het donderwolkje boven moppereend groter en groter tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is geworden. Als dat maar goed komt…

Kinderen (tot 6 jaar) die tijdens de Nationale Voorleesdagen gratis lid worden van de Bibliotheek krijgen een kleine verrasing. Daarnaast organiseren de bibliotheken tien dagen lang voorleesfeestjes. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op www.biblionetgroningen.nl/voorleesdagen.

Schaduwtheater

Woensdag 22 januari gaan we in Bibliotheek Veendam onze eigen voorstelling maken. Bouw een schaduwtheater of maak een verhaal voor de poppenkast. Er zijn heel veel manieren om een verhaal te vertellen! Deze gratis kindermiddag kent een vrije inloop.





Bibliotheek Veendam, woensdag 22 januari van 14.00 – 16.30 uur





Kindervoorstelling Hans de Troubadour

Kom luisteren en meespelen met Moppereend! Woensdag 29 januari reist Hans de Troubadour langs alle bibliotheken in de gemeente Stadskanaal om een gratis voorstelling te geven. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.





Bibliotheek Onstwedde, woensdag 29 januari van 13.30 – 14.15 uur

Bibliotheek Stadskanaal, woensdag 29 januari van 15.00 – 15.45 uur

Bibliotheek Musselkanaal, woensdag 29 januari van 16.15 – 17.00 uur

Voorleesbingo

Kom je woensdag 29 januari naar de Voorleesbingo? Luister goed naar het verhaal en streep alle getallen door die je hoort. En wie weet win je wel een leuk prijsje…De Voorleesbingo kent deze middag drie rondes: 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur. Aanmelden is niet nodig, want er is beperkt plek.



Bibliotheek Veendam, woensdag 29 januari van 14.00 – 16.30 uur

Bibliotheek Stadskanaal, woensdag 29 januari van 14.00 – 16.30 uur

Voorleesfestival met Toren van Geluid

Kom zaterdagmiddag 1 februari naar het Voorleesfestival van Cultuurcentrum vanBeresteyn in Veendam. Deze middag kun je genieten van een theatervoorstelling en meedoen aan de leukste spellen. Het Voorleesfestival is geschikt voor kinderen van 2 jaar en ouder en een kaartje is inclusief de theatervoorstelling De Mega Mopperaar. Deze intieme voorstelling van Toren van Geluid wordt gespeeld om 13.30 uur en om 15.30 uur. Kaartjes, € 5 per persoon, zijn verkrijgbaar via www.vanberesteyn.nl/voorleesfestival

Cultuurcentrum vanBeresteyn, zaterdag 1 februari van 13.00 – 17.00 uur

Voorlezen aan peuters

Naast het Voorleesontbijt gaan bibliotheekmedewerkers tijdens de Nationale Voorleesdagen weer op pad met hun vertelkastjes. In de voorscholen en kinderdagverblijven lezen ze voor uit het Prentenboek van het Jaar. Van maandag 20 januari tot en met vrijdag 31 januari worden er in de gemeenten Stadskanaal, Pekela en Veendam bijna 60 peutergroepen bezocht. Ongeveer 700 kinderen worden de komende weken voorgelezen uit Moppereend.

