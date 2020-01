Bloemetje voor Jantje Bosman uit Heiligerlee

HEILIGERLEE – Wie heeft er een bos bloemen verdiend? Iedere week worden tientallen inwoners van onze regio genomineerd. Alweer voor de 100e keer kozen we iemand uit en brachten er een mooi boeket. Dat was deze keer voor Jantje Bosman uit Heiligerlee.

Jantje Bosman werd genomineerd door familie van der Wal uit Oostwold. Zij schreven: “Onze Moeder/oma verdient een beloning! Ze verzorgt al jaren met alle liefde haar man. Wij hopen dat jullie haar zullen verrassen met een boeket. Onze opa had al lichamelijke ongemakken, maar tot onze schrik viel hij een aantal maanden geleden en brak zijn been. Een operatie volgde en opa kwam in Old Wolde terecht. Hij moest opnieuw leren lopen en er kwamen extra dingen bij kijken. Ook hierin heeft oma onze opa enorm gesteund. Ze kwam elke dag trouw op bezoek en deed zonder klagen klusjes die er bij kwamen kijken. Ondanks haar eigen ongemakken hebben we oma nooit horen klagen over het verzorgen van onze lieve opa.”

Het regent als we aanbellen bij de woning in Heiligerlee. Gelukkig wordt de deur snel open gedaan. Kleinzoon Joost pakt direct onze natte jassen aan. “Wat een verrassing!” Oma Jantje is wel wat overdonderd. Al begrijpt ze wel direct wie haar nomineerde: “Laatst met kerst speelden we met de familie een spel. Ieder kreeg een kaartje met een vraag die hij dan moest beantwoorden. ‘Wie verdient een medaille?’ was zo’n vraag. Henk zei toen: “Dat zal mijn schoonmoeder zijn!

Haar man Jan vertelt hoe hij in oktober een gecompliceerde beenbreuk opliep. “We kwamen net terug van visite. Ik had de handen vol. En m’n verstand niet op de goede plek. Ik struikelde en viel met m’n hoofd tegen de regenpijp.”

Kleindochter Eline laat een foto zien van een kapotte regenpijp. “Ik heb de regenpijp doormidden gekopt. Dat was mijn geluk. Anders was ik tegen de stenen muur gekomen.” Jantje vult aan: “Ik was binnen en hoorde hem roepen. Maar zag hem niet: logisch, want ik keek op ooghoogte. Toen hoorde ik een klein piepstemmetje vanaf de stoep. “Ik lig hier!” Lachend zegt Jan: “Mijn vrouw was altijd gehandicapter dan ik. Maar ik heb haar nu behoorlijk ingehaald…”

Jantje heeft een aandoening aan de schildklier. En ze heeft scolioce. “Mijn rug is krom. De ruggenwervel heeft de vorm van een halve acht. Maar er zijn zoveel mensen die ‘t zwaarder hebben dan ik.”

In die periode werd bij Jantje ook onderzoek gedaan naar slaap apneu. “Ik zat in de medische molen. Toen mijn man naar ’t ziekenhuis moest, was ikzelf een nacht in het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen. Het was wel even veel tegelijk toen. Maar anderen hebben ’t veel gecompliceerder.”

Henk zegt: “Dat is zo bijzonder. Je hoort haar nooit klagen. Ondanks haar eigen handicap verzorgt ze haar man. Dat maakt ’t huwelijk zo mooi.”

“In voor- en tegenspoed, in goede en slechte tijden. Dat beloofden we elkaar immers op onze trouwdag,” zegt Jantje.

Wanneer we vertrekken doen Jan en Jantje ook hun jassen aan. “We moeten naar Assen. Daar woont de broer van Jan. Hij is alleenstaand en ziek. Hij moet ook bezoek krijgen.”

Bij de foto: Jan en Jantje Bosman met schoonzoon Henk en kleindochter Eline van der Wal.

