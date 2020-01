Burgemeester Froukje de Jonge opent bij CBS de Maarsborg de Bibliotheek op school

STADSKANAAL – Op donderdag 23 januari opent CBS de Maarsborg in Stadskanaal de Bibliotheek op school. De opening wordt verricht door burgemeester Froukje de Jonge van de gemeente Stadskanaal.

De Bibliotheek op school vergroot het plezier in lezen. Daardoor verbeteren de taal-, lees- en informatievaardigheden van kinderen. Met het programma werken bibliotheken, scholen en gemeenten samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Zo maken we het onderwijs beter en moedigen we lezen aan, zowel op school als thuis. In de provincie Groningen wordt de Bibliotheek op school verzorgd door Biblionet Groningen. CBS de Maarsborg is de zestiende basischool in de gemeente Stadskanaal die gaat starten met de Bibliotheek op school.

De Bibliotheek op school is veel meer dan een collectie boeken. Vooral de aandacht voor taal- en (voor)leesbevordering maakt dit landelijke programma tot een succes. Leren begint bij lezen. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Een goede schoolbibliotheek zorgt ervoor dat alle kinderen de kans krijgen om leeskilometers te maken.

Ingezonden