In Westerwolde is de Mountainbikeroute vernieuwd

WESTERWOLDE – In Westerwolde kun je fantastisch mountainbiken (ATB-en). Het mountainbikenetwerk van meer dan 200 km lengte behoort tot de langste van Nederland! Het netwerk bestaat uit vijf individuele ATB routes die onderling zijn verbonden.

Overleg met Staatbosbeheer

Toer ’80 beheert 45 km van het Moutainbike Netwerk Westerwolde. ’Onze route’ is op sommige plaatsen in overleg met Staatsbosbeheer verlegd, waardoor de paaltjes opnieuw geplaatst moesten worden. Tevens zijn paaltjes die vernield waren hersteld.

De route begint bij Camping Wedderbergen, Molenweg 2 in Wedde. Bekende stukken in de route zijn verder het bos in Vriescheloo en langs het B.L. Tijdenskanaal naar Bellingwolde Noord.

Samen genieten van de natuur

Iedereen wil genieten van de natuur in Westerwolde, ieder op zijn eigen manier. De natuur in onze regio is schitterend en zeer geschikt om te wandelen, hardlopen, fietsen, paardrijden enz. Die ruimte moeten wij dus delen met anderen. Als we rekening met elkaar houden en elkaar de ruimte gunnen moet het mogelijk zijn om er samen van te genieten. Wandelaars en sporters.

Respect voor natuur en omgeving

Als een groep ATB-ers langs de kanalen en door de bossen rijdt en andere recreanten ontmoet, met of zonder dieren, kan dit best ‘schrikken’ zijn. Als fietsers van Toer ’80 proberen wij hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Wij proberen tijdig en gepast te waarschuwen. Lars Kiewiet: “Soms zie ik wandelaars toch nog schrikken. Dat is uiteraard nooit onze intentie. De snelheid van de groep passen wij aan zodra wij wandelaars zien, zeker als er dieren bij zijn. Wij hebben respect voor de natuur en de omgeving. Deze oproep doen we steeds naar onze leden, ook als ze niet in clubverband fietsen.“

Toeristen en vakantiegangers

Omdat het startpunt bij Camping Wedderbergen is, maken veel toeristen en vakantiegangers gebruik van deze route. Voor hen is de bewegwijzering van groot belang. Zij zijn niet altijd bekend in de regio en willen wel op een sportieve manier genieten van de mooie natuur. Onze vereniging Toer ’80 ziet er regelmatig op toe dat de bordjes nog steeds staan waar ze horen te staan. Helaas ervaren wij soms dat bordjes moedwillig zijn verwijderd of (per ongeluk) zijn vernield. Als u dit ziet, helpt u ons enorm door een email te sturen naar info@toer80.nl. Wij zullen de paaltjes zo snel mogelijk herstellen. Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig zal zijn voor het komend seizoen.

Begrip voor elkaar

Zoals eerder genoemd moet het mogelijk zijn om samen te genieten van de natuur, zonder dat het teveel stoort. Als iedereen begrip voor elkaar heeft, lukt dat. Ervaart u toch (te vaak) vervelende situaties met beoefenaars van deze actieve sport, stuurt u ons een email en wij gaan met u in gesprek.

Ingezonden