PGT Delfzijl – Damclub Winschoten 7 – 13

DELFZIJL, WINSCHOTEN – Zaterdag stond de 8e ronde van de Landelijke damcompetitie op het programma. In de 2e klasse A won het tiental van Damclub Winschoten de “uitwedstrijd” tegen het Provinciaal Gronings Tiental (PGT) met 7 – 13. Winst was er voor Frederik Bos, Demi Peters, Marchinus Mulder en Jan Starke, aangevuld met remises van Johan Mulder, Ben Haan, Janick Lanting, Jan Aeilkema en Geert Lubberink. Met deze zege blijft Winschoten op de 3e plaats staan in de 2e klasse A. Over 2 weken staat de “thuiswedstrijd” tegen koploper Huizum 2 uit Leeuwarden op het programma.

Uitslagen 8e ronde 2e klasse A

Heerenveen 2 – De Vechtstreek Oosterveen Gramsbergen 6 – 14

DG Het Noorden 2 Groningen – Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen 11 – 9

Huizum 2 Leeuwarden – Begint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum 13 – 7

Provinciaal Gronings Tiental Delfzijl – Winschoten 7 – 13

Heerenveen 3 – MTB Hoogeveen 3 0 – 2

Wedstrijdverloop

Geert Greven van PGT zette, de “thuisclub”, na drie uur spelen, nog wel op voorsprong na de winst tegen Han Tuenter, echter even daarna trok Marchinus Mulder de stand weer gelijk met een verrassend damzetje tegen Jack Westerdijk 2 – 2. Jack meende een schijf te kunnen winnen tegen Marchinus, waarna een tegencombinatie volgde, dat winst opleverde. Ondertussen had Demi Peters een dam gemaakt tegen Rob van Heukelum, waarna ze de partij vakkundig in winst omzette, 2 – 4 . Bord 1 speler Frederik Bos had tegen Johan Zijlstra een groot gedeelte van de partij een licht overwicht dat in het eindspel dreigde te verzanden in een puntendeling, echter net toen de remisehaven in zicht kwam ging het mis voor Johan en kon Frederik beide punten binnenhalen, 2 – 6. Daarna besloten Geert Lubberink en

Koos Prak tot een puntendeling, 3 – 7. Johan Mulder en Martin Stappershoef namen daarna dezelfde beslissing, wat de tussenstand op 4 – 8 bracht. Ook Jan Aeilkema en Feiko Stoppels deelden de punten, 5 – 9. Janick Lanting kwam halverwege de wedstrijd een schijf achter tegen Erik Franssen. De overgebleven stand bood voor Janick echter voldoende compensatie voor een gelijkspel en het 10e punt werd op het scorebord gezet, 6 – 10. Ben Haan stelde de eindoverwinning voor Winschoten veilig met een gedegen punt tegen Jacob Reinders,

7 – 11. Tenslotte verraste Jan Starke zijn tegenstander Jacques Galliard. Ondanks een penibele stand wist Jan uiteindelijke de winst binnen te halen met een verrassende combinatie en bracht de eindstand op 7 – 13.

Heerenveen 3 teruggetrokken

Heerenveen 3 heeft zich 4 januari teruggetrokken uit de competitie, waardoor volgens het KNDB reglement de resterende wedstrijden in de 2e klasse A van Heerenveen 3 als verloren worden beschouwd. De uitslag wordt dan 2 – 0 voor de tegenstander.

Spannende 9e ronde

Zaterdag 1 februari staat de 9e ronde van de nationale damcompetitie voor tientallen op het programma. Naarmate de competitie vordert stijgt de spanning. De Vechtstreek Oosterveen uit Gramsbergen en Huizum 2 uit Leeuwarden zijn met een 100% score nog zonder puntverlies. Gramsbergen ontvangt die dag Damgenootschap Het Noorden 2 uit Groningen en Huizum 2 reist af naar Winschoten. Indien beide koplopers winnen is de spanning voorbij en kunnen Huizum 2 en De Vechtstreek zich opmaken voor de titel, die recht geeft op rechtstreekse promotie naar de 1e klasse. Nummer 2 speelt dan nog een promotiewedstrijd tegen een team uit de 1e klasse. Om de spanning op te voeren zijn beide koplopers de laatste ronde aan elkaar gekoppeld.

Stand 2e klasse A

1. Huizum 2 Leeuwarden 7 – 14 94 bordpunten

2. De Vechtstreek Oosterveen 7 – 14 77 bp

3. Winschoten 8 – 12 97 bp

4. DG Het Noorden 2 Groningen 7 – 11 82 bp

5. Heerenveen 2 7 – 7 69 bp

6. Begint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum 8 – 7 75 bp

7. Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen 7 – 6 70 bp

8. Provinciaal Gronings Tiental (PGT) Delfzijl 7 – 5 64 bp

9. MTB Hoogeveen 3 7 – 3 41 bp

10. Warffum 7 – 1 60 bp

11. Heerenveen 3 8 – 0 35 bp

Gedetailleerde uitslag

PGT Delfzijl – Winschoten

1. Johan Zijlstra – Frederik Bos 0 – 2

2. Koos Prak – Geert Lubberink 1 – 1

3. Feiko Stoppels – Jan Aeilkema 1 – 1

4. Rob van Heukelum – Demi Peters 0 – 2

5. Geert Greven – Han Tuenter 2 – 0

6. Erik Franssen – Janick Lanting 1 – 1

7. Jacob Reinders – Ben Haan 1 – 1

8. Martin Stappershoef – Johan Mulder 1 – 1

9. Jack Westerdijk – Marchinus Mulder 0 – 2

10. Jacques Galliard – Jan Starke 0 – 2

7 – 13

Programma 9e ronde op zaterdag 1 februari

Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen – Provinciaal Gronings Tiental (PGT) Delfzijl

De Vechtstreek Oosterveen Gramsbergen – Damgenootschap Het Noorden 2 Groningen

MTB Hoogeveen 3 – Heerenveen 2

Warffum – Heerenveen 3

Winschoten – Huizum 2 Leeuwarden

Ingezonden