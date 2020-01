GROOTEGAST – De 15-jarige Emily uit Grootegast is terecht.

De 15-jarige Emily Meijer uit het Groningse Grootegast, die woensdag mogelijk tegen haar wil werd meegenomen uit haar ouderlijk huis, is weer terecht.

De politie laat weten dat zij vannacht in Amsterdam is aangetroffen. Over de oorzaak van de vermissing en de toestand waarin ze werd gevonden, doet de politie verder geen mededelingen. Ook is niet bekend gemaakt of de auto van haar ouders, die woensdagochtend is gestolen, terecht is.