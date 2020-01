Bands strijden om plek op Pagefestival tijdens Opblaaspop

STADSKANAAL – De organisatie van het Pagefestival blaast Opblaaspop nieuw leven in. Dit minifestival vindt plaats op eerste Paasdag, zondagavond 12 april. Net als tot enkele jaren geleden, ligt er voor de winnaar van deze battle een optreden in het verschiet op het grote Pagefestival, dat dit jaar plaatsvindt op zaterdag 20 en zondag 21 juni.

“Met Opblaaspop willen wij bands en artiesten een podium geven”, vertelt voorzitter Nico Wiersema van het Pagefestival. “Dit is een mooie manier om de popmuziek te stimuleren.” De laatste Opblaaspop vond enkele jaren geleden plaats. Wiersema blikt terug: “Opblaaspop werd vroeger meestal gehouden in een plaatselijk café, ergens in november. Later verhuisde het naar het festivalterrein en vond het plaats op de avond voor Pagepop.”

De organisatie van Opblaaspop is in handen van het bestuur van het Pagefestival in nauwe samenwerking met café ’t Mingelmous in Stadskanaal. Plaats van handeling is een feesttent op het Liliënthalplein in Stadskanaal. Het festival begint op eerste paasdag om 20.00 uur, de tent is open vanaf 19.00 uur.

Aanmelding

Popmuzikanten en bandjes die willen meedoen aan Opblaaspop kunnen zich tot vrijdag 6 maart 2020 per e-mail aanmelden via info@pagefestival.nl. Uit alle aanmeldingen voor Opblaaspop kiest een deskundige jury er zes die mogen meedoen. Tijdens de battle beoordeelt een vakjury de live-performance van de artiesten, die elk twintig minuten mogen spelen. De winnaar krijgt een optreden Pagestage Pagefestival 2020.

