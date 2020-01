Brons en goud op Nederlands Kampioenschap voor leden Amicitia Musselkanaal

ALMERE, MUSSELKANAAL – Drie leden van Amicitia sleepten het afgelopen weekend tijdens het Nederlands Kampioenschap majorette/twirl een medaille in de wacht.

Afgelopen weekend werd in de topsporthal in Almere het Nederlands Kampioenschap majorette/twirl georganiseerd. Maar liefst 15 leden van Amicitia uit Musselkanaal hadden tijdens de Noord Nederlandse kampioenschappen tickets bemachtigd en mochten de gemeente Stadskanaal vertegenwoordigen in de diverse disciplines.



De 7-jarige Anouk Wind wist zaterdag in het artistiek programma jeugd 1 maar liefst een bronzen medaille binnen te halen. Op zondag was er goud voor het duo voor Lisette Hemmen en Anouk Hofkamp uitkomend in het artistiek programma senior basis. Met hun wervelende show wisten de dames de concurrentie achter zich te laten en mogen ze zich Nederlands Kampioen noemen.



Ingezonden door Wubbo Wind

Secretaris Muziekvereniging Amicitia Musselkanaal