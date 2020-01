STADSKANAAL – Wil je meer kunnen doen met je smartphone, tablet of computer? Bijvoorbeeld berichten, foto’s en video’s versturen naar familie, vrienden en kennissen via e-mail of WhatsApp? Of juist leren hoe je een fotoboek maakt of veilig internetbankiert? Kom dan vrijdagochtend 24 januari naar de Computervraagdagen in Bibliotheek Stadskanaal.

Van maandag 20 tot en met zondag 26 januari bieden ruim 210 SeniorWeb-locaties in Nederland de gelegenheid voor het stellen van computervragen. In de gemeente Stadskanaal is de leslocatie van SeniorWeb gevestigd in Bibliotheek Stadskanaal.

Vrijdag 24 januari staan vrijwilligers van 10.00 uur tot 12.00 uur klaar voor de Computervraagdagen. Belangstellenden kunnen deze ochtend vrijblijvend binnenlopen en vragen stellen, of proeven van het gevarieerde lesaanbod van SeniorWeb.

