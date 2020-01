De SeniorWeb Leslocaties openen hun deuren voor senioren die digitaal vaardig willen worden

BELLINGWOLDE, TER APEL, STADSKANAAL, WINSCHOTEN – Er wordt steeds meer van senioren verwacht als het om digitale vaardigheid gaat. Maar hoe maak je je al die zaken eigen als je al een tijdje met pensioen bent? Of als je nooit eerder een computer of een smartphone hebt gebruikt? Voor senioren kan het lastig zijn om goed te leren omgaan met de digitale wereld.



SeniorWeb is de vereniging zonder winstoogmerk die als doel heeft ouderen digivaardig te maken. Onze ervaring is dat als senioren eenmaal met een klein zetje ‘over de drempel zijn’ en online actief zijn, zij meer zelfredzaam zijn en meer sociale contacten hebben. Het maakt hun wereld groter. De vrijwilligers van SeniorWeb helpen hun leeftijdgenoten hier graag bij.

Leslocaties in het hele land

Jaarlijks organiseert SeniorWeb de landelijke Computervraagdagen. Zo kunnen senioren laagdrempelig kennis maken met alle activiteiten zoals cursussen, workshops, thema-avonden en inloopspreekuren die in de leslocaties worden georganiseerd.

Er doen dit jaar ruim 210 SeniorWeb Leslocaties in het hele land mee aan de Computervraagdagen. Een overzicht van de deelnemende locaties, hun openingstijden en programma’s, zijn te vinden op seniorweb.nl/leslocaties. Iedereen is van 20 t/m 26 januari van harte welkom.





Over SeniorWeb

SeniorWeb is een landelijke vereniging zonder winstoogmerk die al sinds 1996 actief is. Wij vinden de digitale samenleving een onmisbaar onderdeel van het leven van senioren. Het is onze missie senioren het gemak en plezier van de digitale wereld te laten ontdekken. De combinatie van informatie, educatie en hulp maakt SeniorWeb uniek. Met 150.000 leden, 2.900 vrijwilligers, een drukbezochte website (ruim 13 miljoen bezoeken per jaar), het populaire tijdschrift Enter, computerhulp (via internet, telefonisch en aan huis) en 410 leslocaties in het hele land brengt SeniorWeb de digitale wereld en senioren dichter bij elkaar.

