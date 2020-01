De toekomst is nu: Hagar Peeters en Esmé van den Boom bespreken toekomstdromen en ambities van vrouwen

GRONINGEN – Dichters Hagar Peeters en Esmé van den Boom gaan zondagmiddag 2 februari met elkaar in gesprek over hun werk. In hun bundels De schrijver is een alleenstaande moeder en Eigen kamers staan de toekomstdromen en ambities van vrouwen centraal.

Noordwoord nodigde beide auteurs uit voor een dubbelinterview dat aansluit bij het Poëzieweekthema De toekomst is nu. Mathijs Sanders, hoogleraar Nederlandse literatuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, zal een inleiding geven. Stadsdichter Renée Luth zal voordragen en het programma wordt afgesloten met dichttalent dat in de toekomst zeker van zich zal laten horen. Muziek is er van het duo Breekbaar. De middag begint om 14.30 uur in het Vrijdagtheater aan de Noorderbuitensingel.

Hagar Peeters debuteerde met Genoeg gedicht over de liefde vandaag (1999). In september 2019 verscheen De schrijver is een alleenstaande moeder, het eerste deel van een drieluik waarin zij de verhouding tussen schrijverschap en alleenstaand moederschap onderzoekt. Esmé van den Boom was onder andere Huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen en won in 2018 het Hendrik de Vriesstipendium met het plan om een dichtbundel te schrijven over moederschap. Voor haar debuut voerde ze bijna twintig intieme gesprekken met vrouwen over de beslissingen die ze namen en nemen voor de toekomst. Eigen kamers werd deze maand gepresenteerd.

Het presentatieduo Papegaaiduikers bestaande uit Anne Jan Toonstra en Jelte Posthumus zal de middag presenteren en de auteurs interviewen. Stadsdichter Renée Luth draagt werk voor waarin vrouwen centraal staan en het combo Breekbaar staat garant voor de muzikale omlijsting. Poëzietalent dat op uitnodiging van Noordwoord een topklas poëzie volgt bij de Schrijversvakschool Groningen zal de middag afsluiten.

De toekomst is nu zal plaatsvinden tijdens de Poëzieweek in Groningen die plaatsvindt van 30 januari tot 5 februari 2020. Het programma in het Vrijdagtheater aan de Noorderbuitensingel 11 te Groningen begint om 14.30 uur. De kaartverkoop gaat 20 januari van start. Tijdens de Poëzieweek in Groningen vinden er zeven dagen lang talloze activiteiten plaats. Het volledige programma staat op noordwoord.nl/poezieweekingroningen.

