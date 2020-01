Eerste teams Beach Soccer Blauwestad hebben zich ingeschreven

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 20 januari 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

RUSTIG WEEKJE

Er is deze week een hogedrukgebied van Engeland naar Duitsland en wij profiteren daar van mee. Het is vrij rustig en vrijwel droog tot in het volgende weekend. Er is vanochtend wel vrij veel bewolking, vanmiddag wordt het zonniger en de maximumtemperatuur is ongeveer 7 graden. Er staat vandaag een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Ook vannacht is er nog wat wind maar er is wel kans op mist, ook morgenochtend nog. Morgenmiddag lijkt vrij zonnig, met maximum van 6 graden, minimum vannacht rond 0 graden.

Woensdag is er weer wat meer bewolking maar donderdag en vrijdag zijn opnieuw vrij zonnig. Maximum woensdag rond 8 graden, daarna rond 5 graden.