Gemeente Veendam presenteert zich tijdens Beurs Bouwplan, Thuis in Wonen

ASSEN, VEENDAM – Op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 januari 2020 staat de gemeente Veendam op de Beurs Bouwplan, Thuis in Wonen in Expo Assen. Tijdens deze beurs worden de trends, innovaties en nieuwe projecten op het gebied van (ver)bouwen, wonen en duurzaamheid in de spotlights gezet. Naast de diverse nieuwbouwprojecten in de gemeente Veendam, wordt ook de veelzijdigheid van Veendam belicht tijdens de beurs.

Veendam, waar jouw woondromen kunnen uitkomen!

Veendam is dé Parkstad van de provincie Groningen met veel groen, mooie waterpartijen en karakteristieke elementen. De veelzijdigheid van Veendam is ook te zien in het woningaanbod. Samen met twee makelaars – Nieboer en Alders – presenteert de gemeente Veendam de woon- en bouwmogelijkheden. Het veelzijdige woningaanbod maakt het mogelijk om in ieders woonwens te kunnen voorzien.

Kansen in de regio

De krapte op de woningmarkt is zichtbaar. Vooral de steden kampen met een tekort aan woningen en oplopende woningprijzen. Woningkopers zoeken naar alternatieven in plaatsen met goede voorzieningen, veel groen en bovenal betaalbare woningen. De gemeente Veendam biedt deze optie. Naast de vele voorzieningen heeft Veendam uitstekende uitvalswegen, goede OV verbindingen en een prachtig recreatiegebied. Een uitstekende plaats om te wonen, werken en recreëren.



Bezoek de beurs!

De beurs is donderdag en vrijdag van 14:00 tot 21:30 uur te bezoeken en op zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur. Meer info: https://beursbouwplan.nl/

Via de link zijn kaarten aan te vragen voor gratis toegang: https://bit.ly/2RarbtN

Ingezonden