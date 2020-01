Komst 3D-röntgenapparaat geeft beter beeld en verkort wachttijd

EMMEN – Sinds twee maanden is de polikliniek MKA (Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie) op ziekenhuislocatie Scheper van Treant de trotse bezitter van een Cone Beam CT-scan: een compleet röntgenapparaat dat 3D-beelden produceert. Waar MKA-patiënten, indien nodig, voorheen moesten wachten op een CT-scan na een eerste consult, kunnen zij nu terecht op de poli MKA om daar meteen een röntgenfoto te laten maken. Niet alleen de MKA-chirurgen profiteren van het nieuwe apparaat door de betere en nauwkeurige beelden; ook de KNO-artsen hebben er baat bij.

Een Cone Beam CT-scan is een speciaal soort CT-scan. Tijdens het onderzoek staat of zit de patiënt achter de Cone Beam. Het apparaat bestaat uit een röntgenbuis die om de patiënt draait en meerdere foto’s maakt; steeds uit een andere hoek. Er wordt gebruik gemaakt van een kegelvormige (Cone) stralenbundel.

Met behulp van röntgenstralen kan het apparaat een driedimensionaal beeld maken van de aangezichtsschedel, de holtes in het hoofd en de onder- en bovenkaak. De MKA-chirurg of KNO-arts is door deze beelden in staat eventuele afwijkingen of stoornissen te zien.

Voordelen van dit röntgenapparaat zijn dat er veel minder röntgenstralen gebruikt worden dan bij een normale CT-scan (tot 30 keer minder) en dat het onderzoek minder lang duurt. Verder zijn de beelden scherper, omdat bijvoorbeeld metalen vullingen minder verstoringen veroorzaken. Bovendien heeft de arts direct betrouwbare driedimensionale beelden beschikbaar om te beoordelen.

‘Wij zijn erg blij dat we nu in het bezit zijn van dit handige apparaat. Het brengt alleen maar voordelen met zich mee voor zowel de dokter als de patiënt en dat is een goede zaak’, aldus MKA-chirurg Jurjen Schortinghuis.

