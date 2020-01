Man heeft geld voor boete op keukentafel klaar liggen

BUNDE – Gisteravond had een 43 jarige Duitse passagier van een pendelbus het geld voor zijn boete op de keukentafel klaar liggen.

Gisteravond controleerde de politie de passagiers van een pendelbus. De bus werd om tien over acht aangehouden nadat deze via de A280 vanuit Nederland de grens was overgestoken.

Een van de passagiers, een 43 jarige man uit Duitsland, had nog een boete van 2.880,- open staan voor het rijden zonder rijbewijs. Hij moest dit zondagavond contant voldoen of 96 dagen “zitten”.

De man toonde zich weinig verrast en was goed voorbereid. Hij vertelde de agenten dat hij voor het geval hij aangehouden zou worden hij het geld op zijn keukentafel klaar had liggen. Hij belde zijn broer in Hamburg om de zaken te regelen. Nadat deze het bedrag bij een politiebureau had voldaan mocht de 43 jarige zijn reis vervolgen.