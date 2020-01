Partij voor de Dieren: Wildgroei zonne- en windparken in Westerwolde?

WESTERWOLDE – Er is een totaalvisie voor de energietransitie in Westerwolde vereist. Inmiddels ligt er een groot aantal aanvragen bij de gemeente. Allemaal initiatieven voor het bouwen van zonneparken en windturbines. Hier dreigen landschap en natuur teloor te gaan en de inwoners flinke overlast te gaan ondervinden omdat er geen regie is.

Er liggen inmiddels 16 aanvragen bij de gemeente Westerwolde van initiatiefnemers die een zonnepark in onze gemeente willen realiseren. In de raadsvergadering van woensdag 22 januari 2020 wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor een drijvend zonnepark op de voormalige zandwinningsplas in Sellingerbeetse. Dit zou passen binnen de kaders van de door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsnotitie Zonnepanelen en kleine windmolens. Daarin worden procedurele regels vermeld. Zoals bijvoorbeeld het maken van een stappenplan over de haalbaarheid en de wenselijkheid van een zonnepark. Deze beleidsnotitie geeft echter geen antwoord op de vraag hoeveel zonneparken gerealiseerd mogen worden. Of anders geformuleerd: deze beleidsnotitie bevat geen integrale visie voor de energietransitie in Westerwolde.

Alle betrokken overheden in Nederland dienen van het kabinet (juni 2019) een dergelijke visie te ontwikkelen (Nationaal Programma Regionale Energietransitie). De provincie Groningen is één van de in Nederland aangewezen regio’s. Alleen al om deze reden zal de Partij voor de Dieren zich inspannen om de collega raadsleden te vragen het onderwerp zonnepark Sellingerbeetse woensdag 22 januari 2020 van de agenda te halen. Edith van der Horst: “Ik wil niet dan we in de toekomst met elkaar moeten vaststellen dat wij in 2020 als gemeentebestuur gefaald hebben door ongelimiteerd in te stemmen met alle initiatieven op het gebied van zonne- en windparken. Het kan niet zo zijn dat onze mooie gemeente onder het mom van “bijdrage aan de energietransitie” volgeplempt wordt met velden vol panelen en enorme windturbines van subsidie gedreven investeerders die een aanslag plegen op de woonomgeving en natuur”.

De opgave van de energietransitie waar Nederland voor gesteld wordt kan ook bereikt worden door minder ingrijpende en minder grootschalige handelingen die het landschap en het woongenot niet of minder aantasten. Daarbij valt te denken aan het isoleren van woningen en het volleggen van daken met zonnepanelen. De Partij voor de Dieren wil dat de overheid dit beleid intensiveert.

Het voorstel van het college voor het zonnepark Sellingerbeetse bevat nog diverse te beantwoorden vragen en uit te voeren onderzoeken op het gebied van burgerparticipatie, natuur en milieu (flora en fauna). Instemmen met het voorstel van het college voor het zonnepark Sellingerbeetse is tevens een vrijbrief voor andere investeerders om met slecht en onvolledig voorbereide vergunningaanvragen verzoeken in te dienen bij de gemeente. De Partij voor de Dieren is hier helder over: alle aanvragen voor grootschalige zonne- en windmolenparken in de gemeente Westerwolde dienen in afwachting van de vaststelling van de Regionale Energietransitie te worden aangehouden. De energietransitie in Nederland is niet een verantwoordelijkheid van alleen de gemeente Westerwolde, maar van heel Nederland.

Ingezonden door: Fractie Partij voor de Dieren Westerwolde