SP Oldambt in actie voor verhoging minimumloon: kom Koolmees voeren

WINSCHOTEN – Zaterdag 25 januari tussen 13.00 en 16.00 uur staat de SP in het centrum van Winschoten met de actie voor verhoging minimumloon: kom Koolmees voeren!

Volgens minister Wouter Koolmees is er geen reden om het minimumloon te verhogen.

De Socialistische Partij denkt daar anders over, want:

De koopkracht neemt toe

Meer lonen zullen stijgen als het minimumloon omhooggaat. Terwijl de winsten van bedrijven blijven groeien zijn de lonen de afgelopen 40 jaar nauwelijks gestegen!

Als de lonen stijgen gaan mensen meer uitgeven in de lokale economie

Dit is goed voor het MKB en zorgt voor meer werkgelegenheid

Het is tijd voor een nieuwe economie, waarin iedereen zijn eerlijke deel krijgt. Een hoger minimumloon is niet alleen rechtvaardig, het is ook haalbaar en betaalbaar.

Daarom is het tijd voor een ludieke actie.. veel mensen voeren in de winter de vogels. Nu geen vetbollen maar argumenten en verhalen. Laat horen waarom het zo belangrijk is dat het minimumloon wel omhoog gaat! Iedereen is welkom om minister Koolmees te “voeren” en de winter door te helpen!

Zaterdag 25 januari tussen 13.00 en 16.00 uur staat de SP in het centrum van Winschoten (vlakbij de Hema) met het VOGELHUIS VOOR KOOLMEES.

Ingezonden