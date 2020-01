The Barrel Challenge wintereditie dag: 1

THE BARREL CHALLENGE – Zondag vertrokken vanuit Breda bijna 300 auto’s voor de wintereditie van de Barrel Challenge.

Zweep Events organiseert ook dit jaar weer de Barrel Challenge wintereditie. Zaterdag vertrok een deel van de Groninger deelnemers vanuit Winschoten naar Breda. Na daar de nacht in een hotel te hebben doorgebracht sloten zij zich bij het stadion van NAC Breda aan bij een grote stoet van bijna 300 barrels.

Vanuit Breda vertrokken de barrels met veel getoeter en rookgordijnen om half negen naar Friedrichshafen; een rit met zon, regen, hagel en sneeuw. Helaas zijn er al drie auto’s uitgevallen. De rest rijdt morgen door naar Innsbruck.

The Barrel Challenge Wintereditie is de allergekste, grensverleggende, meest fantastische winter Barrel tour door Europa. Zeven dagen lang raggen door Europa en daarbuiten in een oude barrel. Over steile hellingen en bergpaden, door barre kou en sneeuwlandschappen. Genieten van mooie uitzichten en in de avond gezellig opwarmen bij een knapperend haardvuur, even bijkomen en uitrusten voor de volgende dag. Tijdens de Barrel Challenge krijgen de deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren punten op. Zo maaken de deelnemers kans om de enige echte ‘The BarrelChamp’ te worden!

Foto’s: Hilvert Huizing

