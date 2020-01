The Barrel Challenge wintereditie dag: 2

THE BARREL CHALLENGE – Zondag vertrokken vanuit Breda bijna 300 auto’s voor de wintereditie van de Barrel Challenge. Onze fotograaf Hilvert Huizing is een van de deelnemers. Hieronder zijn verslag en foto’s.

Zweep Events organiseert ook dit jaar weer de Barrel Challenge wintereditie. Zaterdag vertrok een deel van de Groninger deelnemers vanuit Winschoten naar Breda. Na daar de nacht in een hotel te hebben doorgebracht sloten zij zich bij het stadion van NAC Breda aan bij een grote stoet van bijna 300 barrels.

Vanmorgen vertrokken de barrels vanuit Friedrichshafen naar Innsbruck. Bij vertrek was er een klein beetje sneeuw gevallen. Het vroor nog, dus was het krabben geblazen door wie niks voor zijn ramen had vanmorgen. Na een ontbijt gingen we weer los de bergen in. Op sommige plekken niet veel sneeuw, maar op andere plekken behoorlijk wat. Geweldig bergpassen gereden en elke keer blijft het genieten van de uitzichten. Er waren links en rechts nog wel wat pechgevallen, maar of door een goede verzekering voor een vervangende auto, al is die ook nieuwer, we laten niemand achter. Of wachten op een reparatie, zodat ze bij het volgende punt weer kunnen aansluiten. Het is allen voor een een voor allen.

Morgen verder naar het Gardameer in Italië, Pesschiera del Garda.

Foto’s: Hilvert Huizing

HIER vindt u meer foto’s