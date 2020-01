Thema Middeleeuws Ter Apel 2020: Geneugten en Genot

TER APEL – Het thema van de 26 ste editie van Middeleeuws Ter Apel is Geneugten en Genot.

Middeleeuws Ter Apel vindt dit jaar plaats op 5 en 6 september. Het terrein rond het Klooster zal ook dit jaar een volledige middeleeuwse belevingswereld worden voor de bezoekers. Het thema is Geneugten en Genot.

Middeleeuws Ter Apel is een van de meest authentieke middeleeuwse evenementen in Nederland, dat plaats vindt bij het Klooster in Ter Apel. Het voert de bezoeker terug naar het jaar 1465, het jaar waarin het Kruisherenklooster in Ter Apel in gebruik werd genomen. Het evenement vindt elk jaar in het eerste weekend van september plaats, dit jaar dus op 5 en 6 september.

Bron: Middeleeuws Ter Apel