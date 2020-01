Wie wordt de winnaar van de Avebe Student Challenge?

GRONINGEN – Op vrijdag 7 februari 2020 wordt de winnaar van de Avebe Student Challenge bekendgemaakt.

Met de Student Challenge, georganiseerd in het kader van het 100-jarig bestaan van de coöperatie, zoekt Avebe de verbinding met studenten en daagt ze uit om innovatieve en duurzame ideeën aan te dragen voor de fabriek van de toekomst. Het team met het beste ontwerp wordt beloond met een jaar collegegeld.

De Student Challenge: ontwerp de fabriek van de toekomst en win een jaar collegegeld Wat als je een fabriek voor Avebe helemaal opnieuw mocht bouwen? Welke technieken zou je dan toepassen om de ingrediënten uit de aardappel maximaal tot waarde te brengen, met minimale inzet van energie, water en chemie?

Met deze opdracht daagde Avebe studenten uit om vernieuwende ideeën aan te dragen. Ruim 60 studenten uit heel Nederland gaven gehoor aan deze oproep en werkten in groepjes aan het project. Een deskundige jury, onder voorzitterschap van Marcel Schuttelaar, oprichter van Schuttelaar & Partners, heeft de inzendingen beoordeeld en tijdens de grote finale op 7 februari is het aan het publiek om de uiteindelijke winnaar te kiezen. Een spannende strijd, waarin alle teams hun idee gaan pitchen. De winnaars ontvangen de hoofdprijs van een jaar collegegeld!

