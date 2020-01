UMCG: Hogere vitamine B12-waarde voorspelt grotere kans op sterfte

​​​GRONINGEN – Onderzoekers van het UMCG waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van een te hoge vitamine B12-spiegel.

Tot op heden waren er geen nadelige effecten bekend van te hoge doses vitamine B12. Uit recent onderzoek van het UMCG blijkt echter dat een hogere concentratie van vitamine B12 in het bloed een hogere kans op sterfte voorspelt. Onderzoeker José Luis Flores-Guerrero en hoogleraar Interne Geneeskunde Stephan Bakker publiceerden hun resultaten afgelopen week in Jama Network Open.

De onderzoekers analyseerden de data van 5.571 deelnemers van de Groningse cohortstudie PREVEND. Hieruit blijkt dat mensen met een hogere B12-waarde in het bloed een grotere kans hebben om te sterven. De gevonden associatie is significant, ook als er gecorrigeerd wordt op risicofactoren als leeftijd, BMI, roken, alcoholconsumptie en verschillende ziektes. Hoewel er geen causaal verband is gevonden en het onderzoek niets zegt over de mechanismes die aan de gevonden verband ten grondslag liggen, zijn de uitkomsten volgens de onderzoekers in ieder geval reden om aan te nemen dat een mens wel degelijk teveel vitamine B12 kan hebben en dat een te hoge B12-spiegel gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Supplementen bij vitamine B12-tekort

In tegenstelling tot de gevolgen van hoge doses vitamine B12 is er naar een tekort aan vitamine B12 en de impact hiervan op de gezondheid wél veel bekend. Een langdurig tekort aan vitamine B12 kan allerhande klachten geven: neurologische klachten zoals tintelingen, coördinatieproblemen en pijn, psychische klachten zoals neerslachtigheid, concentratieverlies en vergeetachtigheid, maar ook bloedarmoede en tandvleesproblemen.

De onderzoekers van het UMCG waarschuwen mensen die supplementen slikken of injecties krijgen om een vitamine B12-tekort te voorkomen. Veel mensen denken dat er geen gevaar schuilt in overdosering van B12 en gaan uit van ‘hoe meer, hoe beter’. Websites over vitamines en ook de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum geven aan dat de kans op nadelige gevolgen van te veel vitamine B12 erg klein zijn. De gedachte ‘baat het niet dan schaadt het niet’, is met de uitkomsten van dit onderzoek echter niet langer houdbaar, stellen de onderzoekers.​

Het onderzoek is te vinden via deze link.

Bron: UMCG