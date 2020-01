Aantal auto-inbraken steeg afgelopen jaar sterkst in Groningen

GRONINGEN – Over heel 2019 werden er in totaal 48.499 auto-inbraken geregistreerd. Een daling van 9,3 procent. Alleen in de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe steeg het aantal inbraken uit auto’s. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer, op basis van de Politiecijfers over 2019.



Grote provinciale verschillen

Waar er in 2018 nog 53.477 geregistreerde auto-inbraken waren, nam dit vorig jaar (wederom) af naar 48.499. Vooral op provinciaal niveau zijn de verschillen groot. Zo is het aantal inbraken in Zeeland afgenomen met 35 procent, terwijl er in Groningen sprake is van een stijging van 21 procent.



Naast Groningen (21 procent stijging naar 667 inbraken) is er ook in de andere twee noordelijke provincies Friesland (4 procent stijging naar 446 inbraken) en Drenthe (2 procent stijging naar 381 inbraken) sprake van een toename. In alle andere provincies daalde het aantal incidenten.



Regionale trends en ontwikkelingen

Van de 355 gemeenten die Nederland kent zorgden ‘slechts’ 15 gemeenten voor liefst 53 procent van alle auto-inbraken:

Amsterdam (6.376 auto-inbraken) Utrecht (4.858 auto-inbraken) Rotterdam (4.330 auto-inbraken) s-Gravenhage (1.786 auto-inbraken) Eindhoven (1.602 auto-inbraken) Nijmegen (965 auto-inbraken) Breda (828 auto-inbraken) ‘s-Hertogenbosch (794 auto-inbraken) Amersfoort (643 auto-inbraken) Arnhem (633 auto-inbraken) Tilburg (604 auto-inbraken) Haarlem (581 auto-inbraken) Almere (576 auto-inbraken) Schiedam (569 auto-inbraken) Nieuwegein (543 auto-inbraken)

De top vijf gemeenten met de sterkste stijgingen van het aantal auto-inbraken bestaat uit Rotterdam, Lelystad, Gooise Meren, Groningen en Schiedam. Een volledig overzicht van auto-inbraken per gemeente en bijbehorende stijgingen/dalingen is opgenomen in de auto-inbraak monitor van Independer.



Dekking en voorwaarden lopen fors uiteen

‘’Voor ingebouwde fabrieks-accessoires bieden de volledig casco (allrisk) en beperkt casco autoverzekering een standaarddekking. De WA verzekering biedt deze dekking niet. Ook voor accessoires die naderhand zijn geplaatst ben je vaak deels verzekerd via volledig casco of beperkt casco en kun je je aanvullend verzekeren voor een volledige dekking ’’, zegt Suzan Samson van Independer. ‘’Losse spullen in de auto zijn niet meeverzekerd op je autoverzekering. Hiervoor is vaak een beperkte dekking, tot een paar honderd euro, op de inboedelverzekering. Voor een ruimere dekking kun je ook nog een aanvullende buitenshuis-dekking voor afsluiten. De dekkingen en voorwaarden hiervan verschillen sterk per verzekeraar. We adviseren daarom altijd om regelmatig te controleren of je inboedelverzekering nog wel aansluit bij je dekkingswensen.’’

Ingezonden