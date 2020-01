“Asielbus” blijft voorlopig

TER APEL, EMMEN – De zogenaamde “asielbus”, de pendelbus voor asielzoekers, blijft voorlopig in de baan.

De staatssecretaris heeft voor 2020 eenmalig een extra bedrag beschikbaar gesteld aan de gemeente om in te zetten voor de veiligheid in Ter Apel. In de lijn van het verzoek vanuit de gemeenteraad, gaat de gemeente Westerwolde deze middelen inzetten voor de continuering van de pendeldienst in 2020.

Er wordt in samenspraak met de provincie en OV-bureau Groningen- Drenthe bekeken hoe de pendel bus op efficiëntere wijze kan worden ingezet. Gedacht wordt de bus in plaats van elk uur drie keer per dag te laten rijden; in de ochtend, middag en avond. Ook rijden er geen beveiligers meer mee. In de bus zijn camera’s aanwezig. Ook kan er niet meer contant worden betaald.

Gemeente en ministerie monitoren de situatie en alle betrokken partijen evalueren of de maatregelen succes hebben.

Bron: Gemeente Westerwolde