Eerste jenever van Groninger Genever Stokerij aangeboden aan Engel Modderman

OOSTWOLD – Een primeur mag het zeker genoemd worden. De eerste jenever van de Groninger Genever Stokerij in Oostwold is gebotteld, na een rijpingsproces van 3 maanden. Jeneverliefhebbers uit heel het land konden intekenen om 1 van de eerste 100 flessen te bemachtigen van deze distilleerderij. ‘Een primeur; een collectors item. De helft van de flessen is al verkocht aan beleggers. We hebben nog 35 flessen van de eerste batch over. Deze worden verkocht aan geïnteresseerden die zich melden.’, zegt Freek Kupers, stoker van de Groninger Genever Stokerij.



Het “manifest” aangeboden aan Engel Modderman

De eerste jenever krijgt de eervolle naam ‘Genever Manifest’. Elke revolutie begint immers met een manifest. Met deze naam, maar ook met de herkenbare stijl maakt de distilleerderij een knipoog naar de geschiedenis van graanrepubliek Oldambt. Diezelfde graanrepubliek vormde een vruchtbare bodem voor het communisme.

Het eerste manifest is aangeboden aan niemand minder dan Engel Modderman, voorzitter van de enige communistische partij in Nederland. “Hij als geen ander begrijpt de interessante geschiedenis van de Graanrepubliek Oldambt. Daarom willen we hem graag deze primeur Genever Manifest cadeau geven. In de smaak zal je de graanrepubliek herkennen. De smaak valt te omschrijven als een stoere, maar zachte smaak. Stoer door de herkenbare rogge–edel-alcohol smaak, geïntegreerd met jeneverbes en andere kruiden krijgt het de zeer zachte smaak. ”, aldus Freek Kupers.

Een aanwinst voor Groningen

Groninger Genever Stokerij is opgericht door stokers Žarko Nešić en Freek Kupers. De stokerij is gevestigd in streekboerderij De Zelfmakerij in Oostwold. Op de deel van deze Oldambtster boerderij verrijst een waar dorpsplein met authentieke huisjes, waaronder een jeneverstokerij. In de stokerij worden proeverijen en rondleidingen georganiseerd. Arie Dijkhuis, accountmanager bedrijven van de gemeente Oldambt noemde de jeneverstokerij een aanwinst voor Groningen. Voor toeristen is dit interessant, maar zeker ook voor inwoners.

Ingezonden door Yet Davelaar